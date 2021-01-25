Главам регионов, по данным Кремля, больше всего не доверяют в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае

Во всех трех руководители не состоят в партии власти. Также в пятерке аутсайдеров два субъекта Федерации, где губернаторы – члены «Единой России»: Красноярский край и Кемеровская область, пишет газета РБК. Об этом, пол ее сведениям, шла речь на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который организовала администрация президента России.

В список лидеров по уровню доверия, как рассказали изданию участники семинара, вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. В минувший четверг, как писала РБК, перед вице-губернаторами выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он, по сведениям газеты, обозначил показатели для «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре — получение не менее 45% голосов по спискам при явке не менее 45%.