Акция протеста против полицейского насилия прошла в столице Бельгии

Несколько сотен участников митинга вышли на улицу после гибели жителя Брюсселя гвинейского происхождения, который скончался при невыясненных обстоятельствах в полицейском участке. Это была уже вторая демонстрация в ответ на случившееся. Власти не разрешили проводить ее, несколько десятков человек были задержаны. Столкновения с полицией произошли, когда сотрудники силовых структур потребовали от собравшихся покинуть площадь. Полиция применила слезоточивый газ.