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02:04, 25 января 2021

Акция протеста против полицейского насилия прошла в столице Бельгии

Несколько сотен участников митинга вышли на улицу после гибели жителя Брюсселя гвинейского происхождения, который скончался при невыясненных обстоятельствах в полицейском участке. Это была уже вторая демонстрация в ответ на случившееся. Власти не разрешили проводить ее, несколько десятков человек были задержаны. Столкновения с полицией произошли, когда сотрудники силовых структур потребовали от собравшихся покинуть площадь. Полиция применила слезоточивый газ.



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