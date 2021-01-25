Американский Сенат должен приступить к рассмотрению вопроса об импичменте бывшего президента Дональда Трампа

Туда должны поступить соответствующие документы из Палаты представителей. Впервые в американской истории будет рассматриваться импичмент уже покинувшего пост главы государства. Впервые процедуру импичмента дважды рассматривают в отношении одного и того же лица. Теперь Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии. От рассмотрения этого вопроса зависит, получит ли бывший президент право вновь выставить свою кандидатуру на выборах.