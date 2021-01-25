Воскресенье стало самым теплым днем в Москве за нынешнюю зиму

Воздух в городе прогрелся почти до +3, рассказали в Гидрометцентре агентству «Москва». По данным метеорологов, температура в городе 24 января превысила среднесуточную климатическую норму более чем на 10 градусов. До этого самым теплым днем нынешней зимы было 17 декабря. Самым холодным – минувший понедельник, когда в столице было около 24 мороза.
2021-01-25T01:07:32+03:00
2021-01-25T01:07:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 25 января 2021
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