Воскресенье стало самым теплым днем в Москве за нынешнюю зиму

Воздух в городе прогрелся почти до +3, рассказали в Гидрометцентре агентству «Москва». По данным метеорологов, температура в городе 24 января превысила среднесуточную климатическую норму более чем на 10 градусов. До этого самым теплым днем нынешней зимы было 17 декабря. Самым холодным – минувший понедельник, когда в столице было около 24 мороза.