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01:06, 25 января 2021

Израиль приостанавливает международное сообщение

На неделю закрывается главный аэропорт страны – Бен-Гурион. Это связано с распространением новых, более заразных версий коронавируса. Власти страны ранее продлили карантинные меры. Они действуют с 8 января. Жителям запрещено отходить от дома без уважительной причины более чем на 1 км. Нельзя собираться более чем по пять человек в одном помещении и более чем по десять — на открытом воздухе.



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