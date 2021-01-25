Израиль приостанавливает международное сообщение

На неделю закрывается главный аэропорт страны – Бен-Гурион. Это связано с распространением новых, более заразных версий коронавируса. Власти страны ранее продлили карантинные меры. Они действуют с 8 января. Жителям запрещено отходить от дома без уважительной причины более чем на 1 км. Нельзя собираться более чем по пять человек в одном помещении и более чем по десять — на открытом воздухе.