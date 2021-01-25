Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь участника стычки на несогласованной акции в Москве

В опубликованном видеообращении ближайший соратник главы республики Рамзана Кадырова предложил молодому человеку помощь с правоохранительными органами, если тот подтвердит, что не разделяет взгляды оппозиции, пишет интернет-издание «Медиазона». На одном из видео о субботних событиях на Пушкинской площади неизвестный вступает в ожесточенную схватку с группой росгвардейцев и наносит им удары руками и ногами, пока те пытаются отбиваться дубинками. Когда он падает, другие участники акции заслоняют его от дубинок и помогают отойти. По некоторым данным, речь идет о выходце из Чечни, который учится в одном из столичных вузов.
2021-01-25T01:06:00+03:00
2021-01-25T01:06:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 25 января 2021
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