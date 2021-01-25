Московская полиция возбудила еще одно уголовное дело после субботней акции протеста

Расследование ведется по новой статье об ответственности за перекрытие дорог. В столичном управлении МВД сказали, что неизвестные участники несогласованной акции организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, это привело к остановке дорожного движения и блокировке транспортных коммуникаций. В полиции говорят, что всего в субботних протестах в городе участвовали 4 тысячи человек. Наблюдатели оценивали количество собравшихся от 15 до 40 тысяч. По данным правозащитников, задержаны были более тысячи. По предварительным данным, всего после протестов в России в субботу возбуждены около двух десятков уголовных дел.