Московская полиция возбудила еще одно уголовное дело после субботней акции протеста

Расследование ведется по новой статье об ответственности за перекрытие дорог. В столичном управлении МВД сказали, что неизвестные участники несогласованной акции организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, это привело к остановке дорожного движения и блокировке транспортных коммуникаций. В полиции говорят, что всего в субботних протестах в городе участвовали 4 тысячи человек. Наблюдатели оценивали количество собравшихся от 15 до 40 тысяч. По данным правозащитников, задержаны были более тысячи. По предварительным данным, всего после протестов в России в субботу возбуждены около двух десятков уголовных дел.
2021-01-25T01:05:28+03:00
2021-01-25T01:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 25 января 2021
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