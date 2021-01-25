Совет ЕС по иностранным делам планирует обсудить сегодня ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального

И, в частности, санкции в ответ на его отравление в Томске, рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он считает, что российские власти заняли позицию «отрицания реальности». Страны ЕС, напомнил министр, ранее уже приняли меры в отношении ряда высокопоставленных российских лиц. В минувшие выходные высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с применением силы против участников несогласованных протестных акций в России.
2021-01-25T01:05:00+03:00
2021-01-25T01:05:00+03:00
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01:05, 25 января 2021
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