В России традиционно отмечают Татьянин день, который считается праздником студентов

С учащимися ВУЗов в этот день традиционно пообщается Президент России Владимир Путин, что подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он, правда, не уточнил где именно будет создана неформальная обстановка, в которой состоится общение, тем более, что пандемия предполагает значительные ограничения. Тем не менее, в МГУ студентам предложат традиционную викторину из 30 вопросов. Тем кто опасается массовых мероприятий, подойдут профи-челенджи и квесты. Впрочем, можно будет провести этот день на свежем воздухе. Минспорт предложит желающим традиционную «Студенческую спортивную ночь», центральной площадкой которой станет каток возе ГУМа на Красной площади. Мероприятие пройдет с большим размахов. Во многих регионах России можно будет покататься на коньках, поучаствовать во флеш-мобах, известные спортсмены проведут мастер-классы и просто пообщаются с болельщиками.

Часть мероприятий прошла накануне. В Нижнем Новгороде, в театре имени Пушкина в честь Татьяниного дня давали оперу Евгений Онегин.