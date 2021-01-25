Суд в Екатеринбурге сегодня рассмотрит административное дело в отношении сторонника бывшего схимонаха Сергия

Всеволод Могучев, который выкладывал в интернете ролики с выступлениями и проповедями бывшего схимонаха Сергия, сейчас отбывает административный арест. Ранее суд назначил ему 15 суток по статье о неповиновении полицейским, потом еще 15 суток из-за ролика во «ВКонтакте». Могучева обвинили по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении достоинства. Теперь Могучеву вменяют ту же статью, передает «Интерфакс». Самого бывшего схимонаха Сергия силовики задержали перед Новым годом в Среднеуральском женском монастыре, который он и его сторонники фактически захватили еще в июне. Опального клирика доставили в Москву и поместили в СИЗО. Его обвинили в склонении к самоубийству и в самоуправстве. Летом он был лишен сана, а в сентябре отлучен от церкви. Его конфликт с РПЦ начался после того, как схимонах стал отрицать пандемию коронавируса и резко раскритиковал закрытие храмов для прихожан.

Бывший схимонах Сергий также призывал Владимира Путина передать ему власть в стране.