Главы МИД стран ЕС сегодня обсудят ситуацию вокруг российского политика А. Навального и санкции в отношении Москвы

Главы МИД стран Евросоюза сегодня обсудят ситуацию вокруг российского политика Алексея Навального и санкции в отношении Москвы.

Арест Алексея Навального и жёсткий разгон в субботу участников несогласованной акции в поддержку политика в Москве, Петербурге и других российских регионах. Эти вопросы будут в центре внимания на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе. Они также обсудят резолюцию Европарламента о новых санкциях в отношении России из-за ситуации с Навальным. Депутаты призвали руководство ЕС немедленно воспрепятствовать окончанию проекта газопровода «Северный поток-2», а также расширить и ужесточить ограничительные меры против Москвы из-за ареста одного из главных критиков Кремля. На этом фоне глава европейской дипломатии осудил действия полиции во время протестных акций в России. Жозеп Боррель сожалеет о непропорциональном по его словам применении. Он подтвердил, что сегодня министры стран ЕС обсудят дальнейшие меры в отношении России. При этом Боррель отметил, что Евросоюз не намерен препятствовать реализации Северного потока-2, назвав проект частным.

Задержания и аресты мирных демонстрантов в России после субботней акции протеста вчера также осудили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и ряд европейских политиков.