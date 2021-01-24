Сегодня в Москве был самый теплый день с начала зимы

Температура воздуха в районе базовой столичной метеостанции на ВДНХ к вечеру превысила +2 градуса. Как пояснили ИФ в метеобюро Москвы, такая аномальная температура превышает среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на 10 градусов. Самым холодным днем нынешней зимы в Москве пока остается 18 января (минус 23,6 градуса).