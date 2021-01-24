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23:05, 24 января 2021

Спасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на шахте «Лукойла» в Коми в ноябре прошлого года

Как сообщили ИФ в региональном управлении СК, останки шахтеров подняты на поверхность. Ранее сообщалось, что когда на шахте произошло задымление, 80 человек были эвакуированы, судьба двоих была до сих пор неизвестна. Позднее Ухтинский горсуд признал их погибшими.



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