Спасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на шахте «Лукойла» в Коми в ноябре прошлого года

Как сообщили ИФ в региональном управлении СК, останки шахтеров подняты на поверхность. Ранее сообщалось, что когда на шахте произошло задымление, 80 человек были эвакуированы, судьба двоих была до сих пор неизвестна. Позднее Ухтинский горсуд признал их погибшими.
2021-01-24T23:05:05+03:00
2021-01-24T23:05:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2779344-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 24 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Песков назвал видеоролик о якобы принадлежащем Путину дворце псевдоразоблачением с целью раскачать ситуацию В понедельник руководство Евросоюза может рассмотреть вопрос о применении санкций против российских деятелей из ближайшего окружения Владимира Путина – в связи с арестом Алексея Навального…