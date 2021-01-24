Трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила укладку газопровода «СП— 2» в территориальных водах Дании

Об этом сообщает РИА со ссылкой на информацию, предоставленную оператором проекта Nord Stream 2. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты ввели против газопровода санкции, после чего несколько компаний вышли из проекта. На сегодняшний день на территории Дании осталось уложить 120 километров труб и в Германии – еще около 28 км.
2021-01-24T23:04:35+03:00
2021-01-24T23:04:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 24 января 2021
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