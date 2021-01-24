МВД: Около 4 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу

Около 4 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу. Эти данные официально подтверждает пресс-служба столичного управления МВД. В ведомстве отметили, что в столице возбуждено уголовное дело о приведении в негодность транспортных путей из-за перекрытых манифестантами дорог. Ранее в СК сообщил, что по итогам несогласованных акций в Москве возбуждено четыре дела о применении насилия в отношении представителя власти.