Францию ожидает третий локдаун

При этом некоторые меры противодействия коронавирусу могут даже смягчить.

Введение новой серии ограничений – вопрос решенный. Так, в всяком случае, пишет издание Жорналь дю Диманш, которое и сообщило эту новость. Решение уже принято, остается обсудить детали, а именно сроки и условия карантина. Скорее всего, он продлится три недели и начнется до конца следующей.

О том, что облегчения придется еще подождать, гражданам Франции объявит в среду сам Президент Эммануэль Макрон. Впрочем, как пишет газета, некоторые меры могут быть смягчены. Так, в частности на какие-то часы откроют магазины, где торгуют товарами не первой необходимости, но при этом сохранится комендантский час, который действует с 18 часов, равно как останутся и ограничения для туристов. При въезде им придется подтверждать отсутствие вируса в своем организме результатом теста.

Всего за время пандемии во Франции коронавирусом заразились более 3 миллионов человек. Более 72 тысяч скончались.