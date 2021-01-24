Акционисту Павлу Крисевичу грозит арест за акцию с колючей проволокой на Арбате

Сейчас он задержан. Как сообщил «Эху Москвы» адвокат Сергей Тельнов, акционисту вменяют неповиновение сотруднику полиции.

Сегодня молодой человек на Арбате заключил себя в в сферу из колючей проволоки и выкрикивал «Россия будет свободной» и «Долой полицейское государство». По словам самого Крисевича, он хотел показать, что русские находятся в опасности и существуют в условиях авторитарного гнета.

5 ноября напротив здания ФСБ Крисевич предстал в образе Христа, распятого на кресте, под которым был разведен костер из томов уголовных дел политзаключенных. Тогда Крисевича арестовали на 15 суток и отчислили из РГГУ.