Совет ЕС на уровне глав МИД может рассмотреть вопрос о санкциях против российских деятелей из окружения Путина

В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД может рассмотреть вопрос о применении санкций против российских деятелей из ближайшего окружения Владимира Путина – в связи с отравлением и уголовным преследованием Алексея Навального.

По мнению экс-главы Юкоса Михаила Ходорковского, принятый в США и других странах «акт Магнитского» «хорошо зарекомендовал себя» в противодействии нарушителям прав человека в России. Ходорковский считает, что несогласованные акции 23 января показали, что российское общество готово противостоять, как он выразился, «узурпаторам власти».