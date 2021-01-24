Соратники Навального оценили масштаб вчерашних несогласованных акций в четверть миллиона человек по всей стране

Численность участников субботних несанкционированных протестных акций в поддержку Алексея Навального по всей России составила 250-300 тысяч человек. Об этом «Открытым медиа» сообщил глава сети штабов Навального Леонид Волков.

По данным еще одного соратника Навального Ивана Жданова, в Москве протестовать вышли больше 50 тысяч человек. Reuters оценило размер несогласованной акции в Москве в 40 тысяч участников.

Координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров говорил «Открытым медиа», что, по его личной оценке, на пике несанкционированного протеста на Пушкинской площади было около 15 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сомневается в таком масштабе протестного движения в поддержку Навального.

МВД численность протестов по стране вообще не оценивало, а по столице лишь в первые часы акции в субботу сообщило о 4 тыс. собравшихся на Пушкинской пл. и около часа назад официально подтвердило эту цифру.

Число задержанных за участие в несанкционированных акциях в поддержку навального в субботу, по данным проекта ОВД-Инфо, превысило 3600. Больше всего задержанных – в Москве — 1429, и в Петербурге – 543. МВД своих сведениях о числе задержанных по стране до сих пор не предоставило.