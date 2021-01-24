ОВД-Инфо: Число задержанных за участие в несанкционированных акциях в поддержку Навального превысило 3600

Число задержанных за участие в несанкционированных акциях в поддержку навального в субботу, по данным проекта ОВД-Инфо, превысило 3600. Больше всего задержанных – в Москве — 1429, и в Петербурге – 543. МВД своих сведениях о числе задержанных по стране до сих пор не предоставило.

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что силовики во время вчерашних протестных акций действовали за редкими исключениями законно и корректно. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». СПЧ продолжает собирать информацию, в случае обнаружения нарушений будет проведена проверка, подчеркнул Валерий Фадеев.

Численность участников протестных акций в поддержку Алексея Навального по всей России составила 250-300 тысяч еловек, сказал «Открытым медиа» глава сети штабов Навального Леонид Волков. Оценки численности участников акций довольно сильно расходятся даже в пределах одного города. Директор ФБК Иван Жданов сказал «Проекту», что в Москве протестовать вышли больше 50 тысяч человек. (ФБК внесен в России в реестр иноагентов). ) Reuters оценило размер акции в Москве в 40 тысяч участников. По данным МВД, в Москве было всего четыре тысячи протестующих. Координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров говорил «Открытым медиа», что, по его личной оценке, на пике протеста на Пушкинской площади было около 15 тысяч человек.

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят реальные меры давления на Россию в связи с отравлением Алексея Навального боевым отравляющим веществом. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимым Активизировать в отношении Москвы санкционный механизм.