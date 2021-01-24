По словам главы «Агоры», по следам несогласованных акций в поддержку Навального было возбуждено около 15 уголовных дел

Как сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава «Агоры» Павел Чиков, по следам несогласованных акций протестов в поддержку Алексея Навального было возбуждено около 15 уголовных дел.

«В реальности задержанных было гораздо больше после этой акции. Во многих городах задерживали просто сотнями, а потом без протокола из отделений полиции некоторых просто отпускали. Уголовных дел на сегодня около 1,5 десятков», — сказал он.

Также будут возбуждать дела о нарушении санитарно-эпидемиологических карантинных правил, сказал П.Чиков. «Здесь замысел в том, что организаторы протестов своими твитами и призывами создали условия для распространения и скачках новых заболеваний в регионах», — пояснил он.

При этом П.Чиков отметил, что непонятно, как будет доказываться также привлечение несовершеннолетних в акциях протестов. «У меня очень большие сомнения, что им удастся вовлечение несовершеннолетних в эти акции», — сказал он.

«Власть захочет посадить всю команду Навального – Соболь, Жданова, Албурова, Ярмыш и др. Посадить в один процесс их вместе — желание велико. Но доказывать это тяжело», — добавил правозащитник.

За последние 10 лет, по мнению П.Чикова, прошедшая несогласованная акция была «самая жесткая акция протеста с точки зрения реагирования правоохранительных органов».

«Следует ожидать, что будет много дел о насилие против сотрудников правоохранительной системы. Они уже заявили, что пострадало 49 полицейских», — отметил он.

По данным ОВД-Инфо по стране на несогласованной акции было задержано примерно около 3500 человек.