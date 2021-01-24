Глава «Агоры» считает, что есть все юридические основания для уголовного дела против полицейского, избившего женщину

Руководитель Международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков считает, что есть все юридические основания для возбуждения уголовного дела против полицейского, избившего женщину на несогласованной акции протеста в Петербурге. При этом, как отметил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Павел Чиков, за последние 10 лет в России не было возбуждено ни одного уголовного дела против полицейских за насилие на протестных митингах.

Ранее интернет-издание «Фонтанка» опубликовало видео, на котором сотрудник силовых органов бьет женщину ногой. В управлении МВД по Петербургу и Ленобласти утверждают, что уже начали служебную проверку.

«Видео, которое все наблюдали, на котором сотрудник полиции пинает ногой женщину, и она падает, — это очевидные признаки превышения должностных полномочий с применением насилия. Никакой необходимости применять насилия не было. А то, что он пришел и извиняется (перед пострадавшей), это фактическое признание вины. Нет никаких оснований для того, чтобы не возбуждать уголовное дело – это юридически. А разные политические разнообразности – это другое», — сказал Павел Чиков.

По его словам, за последние 10 лет в России не было возбуждено ни одного уголовного дела в отношении полицейских за насилие на протестных акций.

«В России существует определённое четкое политическое решение – ни в коем случае не возбуждать такие уголовные дела за насилие при разгоне массовых протестов. Видео абсолютное доказательство, оно в большинстве случае является главным и решающим. Но только не тогда, когда речь идет об уличных протестах. Все пострадавшие могут только дойти до Европейского суда и подать жалобу», — отметил глава «Агоры».

Как было сообщено ранее, женщина, пострадавшая на несогласованной акции 23 января в Петербурге, выписана из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Накануне начальник управления организации охраны общественного порядка полковник полиции Сергей Музыка посетил женщину и принес ей извинения.