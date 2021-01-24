В аэропорту Амстердама задержан один из самых разыскиваемых наркобаронов мира

Поймать его, как сообщает Sky News, помогли сотрудники федеральной полиции Австралии. По данным СМИ за преступником следили 10 лет.

Его настоящее имя — Цзе Чи Лопа, он — гражданин Канады, родившийся в Китае. По данным следствия, 57-летний Чи Лопа возглавляет международный преступный синдикат Сэм Гор, через который в Австралию попадает большое количество наркотиков. Предположительно, доход синдиката от продажи наркотика в 2018 году составил 17 млрд долларов. Австралии будет добиваться экстрадиции Чи Лопа.