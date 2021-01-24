Американская частная ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту рекордное число спутников — 143

Запуск стал самым массовым в истории космонавтики. Разработчиком ракеты является компания SpaceX Илона Маска. Первая многоразовая ступень носителя благополучно совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике
2021-01-24T20:05:59+03:00
2021-01-24T20:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 24 января 2021
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