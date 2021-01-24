Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят реальные меры давления на Россию в связи с отравлением Навального

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят реальные меры давления на Россию в связи с отравлением Алексея Навального боевым отравляющим веществом. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимым Активизировать в отношении Москвы санкционный механизм. Он напомнил, что в конце минувшего года страны ЕС «приняли меры в отношении ряда высокопоставленных российских чиновников и теперь эти санкции надо сделать реально действующими.

Накануне высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с силовым разгоном несогласованных акций в поддержку Навального.

По мнению общественного деятеля Михаила Ходорковского, принятый в США и других странах «акт Магнитского» «хорошо зарекомендовал себя» в противодействии нарушителям прав человека в России и должен быть распространён на людей, причастных к преследованиям и покушению на Алексея Навального.