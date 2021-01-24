Столичные следователи возбудили еще четыре уголовных дела о насилии в отношении силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова. По ее словам, двум сотрудникам Росгвардии и полицейскому причинили телесные повреждения. В этот же день на территории Пресненского района водитель совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Накануне в СК уже сообщали о возбуждении ряда уголовных дел по статьям о насилии в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.