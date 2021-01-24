Правительство Израиля решило закрыть аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов с 26 января

Это связано с ограничительными мерами по коронавирусу. Как сообщает государственное радио «Кан», мера вводится сроком на одну неделю.
2021-01-24T19:38:28+03:00
2021-01-24T19:38:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:38, 24 января 2021
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