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19:38, 24 января 2021

Правительство Израиля решило закрыть аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов с 26 января

Это связано с ограничительными мерами по коронавирусу. Как сообщает государственное радио «Кан», мера вводится сроком на одну неделю.



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