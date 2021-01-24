Политолог Марков уверен, что ЕС рассмотрит вопрос о санкциях против российских деятелей в связи с арестом Навального

В понедельник руководство Евросоюза может рассмотреть вопрос о применении санкций против российских деятелей из ближайшего окружения Владимира Путина – в связи с арестом Алексея Навального. Директор Института политических исследований Сергей Марков не сомневается, что санкции будут применены, выразив уверенность в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что это часть попытки «государственного переворота» в России.

«Нет сомнений, что санкции будут применены», — сказал он.

По мнению С.Маркова, цель санкций — свержение законного президента.

«Они являются частью подготовки государственного переворота, который назначен на сентябрь-октябрь, и эта попытка будет приурочена выборам в парламент России. Эти акции будут нарастать, насилие будет будет все больше и больше. А санкции имеют цель сделать жизнь среднего класса настолько плохой, чтобы они разгневанные вышли на улицы. А также санкции призваны сделать жизнь олигархов настолько плохой, чтобы они финансировали эту попытку переворота и плели интриги за спиной Путина», — сказал политолог.