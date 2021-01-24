Акционист Павел Крисевич поддержал Навального и осудил массовые задержания на субботних несогласованных митингах

Акционист Павел Крисевич поддержал Алексея Навального и осудил массовые задержания на субботних несогласованных митингах в поддержку оппозиционера. Крисевича, закованного в сферу из колючей проволоки, задержали на Старом Арбате. Он проводил акцию «Сфера Души Русского Человека» и кричал «Россия будет свободной» и «Долой полицейское государство».

В ноябре Павел Крисевич провел у здания ФСБ акцию в образе распятого Христа на костре из «томов уголовных дел политзаключенных». После этого активиста арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Через месяц его решили отчислить с первого курса РУДН.