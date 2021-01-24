Организаторы несанкционированных протестных акций в России оценили численность участников

По мнению штабов Алексея Навального, на улицы вышли около четверти миллиона человек.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков назвал эту цифру минимумом, прибавив для окончательной оценки еще пятьдесят тысяч – «скорее где-то 300» — добавил он в интервью Открытым медиа. Впрочем, как признает издание, подсчитать точное количество участников – очень сложно.

Директор Фонда по борьбе с коррупцией (организация признана российскими властями иноагентом) Иван Жданов уверяет, что только в Москве их оказалось 50 тысяч, тогда как агентство Рейтер говорит о сорока, что позволило российскому МИДу иронично спросить, «а почему не 4 миллиона».

Координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров настаивает на 20 тысячах, говоря, что в пиковые часы на Пушкинской площади было 15 тысяч человек.

Куда более точными представляются официальные данные. В Москве было задержано почти 1400 человек, тогда как по стране в полицию доставили около трех с половиной тысяч россиян.

Предыдущая масштабная акция в столице прошла в 2019 году. Тогда у мэрии Москвы собралось от 10 до 15 тысяч человек, протестовавших против отсева муниципальных депутатов. Тогда было задержано на 23 человека меньше, чем сейчас.

На несогласованные акции протеста выходит намного меньше людей, чем голосуют за Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В 29-м отделе полиции Санкт-Петербурга находятся 24 задержанных участников протеста, который прошел накануне, рассказал «Эху Москвы» депутат ЗакСа Борис Вишневский. Борис Вишневский уточнил, что людей грозят оставить до суда в понедельник и не допускают защитников.