Россияне не попали в топ-10 в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Первое место занял норвежец Йоханнес Бе. На второй строчке расположился Кентен Фийон Майе из Франции, замкнул тройку сильнейших словенец Яков Фак.Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 19-е место.
2021-01-24T18:37:46+03:00
2021-01-24T18:37:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 24 января 2021
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