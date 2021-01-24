Лидер сборной РФ по лыжам был дисквалифицирован за неспортивное поведение в ходе эстафеты на этапе Кубка Мира в Лахти

Лидер сборной России по лыжам Александр Большунов был дисквалифицирован за неспортивное поведение в ходе эстафетной гонки на этапе Кубка Мира в Лахти.

На финише Большунов оспаривал серебро с финским лыжником Йони Мяки, который на заключительной прямой успел занять оптимальную центральную лыжню. Большунов переместился на соседнюю дорожку и начал обгонять финна, но тот перекрыл ему траекторию. Александр, которого фактически выкинули с трассы, отмахнулся палкой, что не имел права делать, а затем после финиша, не снижая скорости, врезался в финскую команду и повалил Мяки на снег. Результат сборной России был аннулирован, а сам Большунов получил индивидуальную дисквалификацию. Как пояснили представители международного союза биатлонистов, она распространяется только на сегодняшний день и если бы завтра были гонки, то он смог бы выйти на старт. Иными словами, наказание стало чисто формальным. Напомню, что накануне в скиатлоне лидера сборной России завалил на финише один из пяти представителей Норвегии. Большунов назвал это норвежской тактикой.

Напомним, что Большунов лидирует в общем зачете Кубка Мира. В первой десятке зачета – семь представителей России.