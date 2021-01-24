Волков: Численность участников несогласованных акций в поддержку Навального по всей России составила 250-300 тыс. чел.

Численность участников протестных акций в поддержку Алексея Навального по всей России составила 250-300 тысяч человек, сказал «Открытым медиа» глава сети штабов Навального Леонид Волков.

Оценки численности участников несогласованных акций довольно сильно расходятся даже в пределах одного города. Директор Фонда борьбы с коррупцией (организация признана российскими властями иноагентом) Иван Жданов сказал «Проекту», что в Москве протестовать вышли больше 50 тысяч человек. Reuters оценило размер акции в Москве в 40 тысяч участников. По данным МВД, в Москве было всего четыре тысячи протестующих. Координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров говорил «Открытым медиа», что, по его личной оценке, на пике протеста на Пушкинской площади было около 15 тысяч человек.