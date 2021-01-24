Песков заявил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но участие в несогласованных акциях — нарушение закона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с уважением относится к всем точкам зрения, но участие несогласованных акциях — это нарушение закона. Комментируя вчерашние несогласованные акции протеста в поддержку Навального, он сказал, что людей вышло мало по сравнению с теми, кто голосовал за поправки к Конституции.

23 января более чем в 100 российских городах прошли акции в поддержку Алексея Навального. По оценке «МБХ медиа», в них приняли участие как минимум 110 тысяч человек. Число задержанных по всей стране превысило три тысячи человек. В акции в Москве, по разным оценкам, приняли участие от 10 до более 40 тысяч, Около полутора тысяч задержали.



Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина оштрафована на 30 тысяч рублей, двое её соратниц, включая столичного муниципального депутата, арестованы. Суд признал Марию Алёхину виновной в организации несогласованной акции. Муниципального депутата Люсю Штейн обвинили в том же и дали 10 суток. На такой же срок отправили в спецприёмник актрису Викторию Кузнецову. Её в отличие от остальных признали виновной в неповиновении полицейскому. Источники агентства Интерфакс в силовых структурах ранее сообщали, что машина с Алёхиной и Штейн вчера задела бампером полицейского из второго спецполка и наехала ему на ногу. Это якобы произошло вечером в Большом Афанасьевском переулке неподалёку от Арбата. Собеседник ТАСС утверждает, что за рулём была Кузнецова, а другие девушки находились в салоне. С этими утверждениями категорически не согласен их адвокат. «Эху Москвы» Дмитрий Захватов рассказал, что участница Pussy Riot как и ее подруги не умеют водить машину и не могли наехать на полицейского.

Перед задержанием Алёхина выложила ролик, в котором полицейский говорит, что на них поступила жалоба из-за неких «призывов» в связи с несогласованной акцией в поддержку Алексея Навального. На видео активистка без машины, на кадрах виден Большой театр и улица Охотный ряд.

Из Пресненского суда муниципального депутата Штейн повезли не в спецприёмник, а в Следственный комитет. Туда же едет и Алёхина, сообщает издание Медиазона.

Главу штаба Навального в Петербурге арестовали на 6 суток. Суды начали рассматривать дела задержанных накануне на несогласованной акции протеста. Ирина Фатьянова, которая возглавляет штаб Алексея Навального в Петербурге ближайшие 6 дней проведёт в спецприемнике. На 1 день дольше за решеткой поведёт муниципальный депутат и пресс-секретарь либертарианцев Денис Луговский. Их обоих отправили под арест даже не за участие в акции, а за призыв. Молодых людей суд счёл организаторами из-за того что они размешали в интернете информацию о несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге. Между тем первое решение вынесли и по задержанным за участие. На 10 тысяч рублей оштрафовали мужчину который приехал из Краснодара. Также известно, что к этому часу петербургские суды приняли около 50 дел к рассмотрению. Уже было вынесено 3 решения об аресте и несколько десятков решений о штрафах. Задержанных судят либо за неповиновение сотрудникам полиции, либо за участие в несанкционированных мероприятиях. Большинство людей отпустили из отделов полиции ещё вчера. Им вменили нарушение антикоронавирусных мер и оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Всего в Петербурге задержали порядка 500 человек. В несогласованной протестной акции приняли участия по разным подсчетам от 10 до 50 тысяч человек.

В центре Москвы задержан активист Павел Крисевич, который был внутри шара из колючей проволоки. Активист Павел Крисевич, как следует из опубликованного в сети видео, сидел на плитке Старого Арбата в своеобразном шаре из колючей проволоки и скандировал протестные лозунги «Долой полицейское государство» и «Россия будет свободной». Изданию Znak.com Крисевич сказал, что акция называется «Сфера души русского человека». По его словам, идея в том, чтобы показать, что русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнета, что выглядят они, как заключенная в сферу из колючей проволоки душа. Крисевич добавил, что в России, любой человек, даже отрицающий вероятность сесть в тюрьму, рано или поздно сталкивается с полицейским произволом, а чувство государственного угнетения висит над ним с самого рождения.

Отмечается, что активист был задержан почти сразу после начала своего перформанса. Кроме того, силовики разбили камеру одному из журналистов.

В ноябре Павел Крисевич провел акцию у здания ФСБ на Лубянке в образе распятого Христа, которого сжигают на костре из томов уголовных дел политзаключенных.