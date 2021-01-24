Песков назвал видеоролик о якобы принадлежащем Путину дворце псевдоразоблачением с целью раскачать ситуацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал видеоролик о якобы принадлежащем Владимиру Путину дворце в Геленджике псевдоразоблачением с целью раскачать ситуацию.

В понедельник руководство Евросоюза может рассмотреть вопрос о применении санкций против российских деятелей из ближайшего окружения Владимира Путина – в связи с арестом Алексея Навального.

По мнению общественного деятеля Михаила Ходорковского, принятый в США и других странах «акт Магнитского» «хорошо зарекомендовал себя» в противодействии нарушителям прав человека в России и должен быть распространён на причастных к преследованию Навального.

Основателя фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер считает, что никаких новых документов для наказания российских чиновников принимать не надо: «Акт Магнитского» предусматривает лишение самых близких соратников российского президента Владимира Путина денег, которые они получили незаконным путем. Соединенные штаты, Великобритания, Канада и Евросоюз приняли «акт Магнитского» или его аналоги как часть своего национального законодательства. Всего поддержала документ 31 страна. Сейчас нет необходимости принимать новые законодательные акты для борьбы с коррупционерами. Владимир Путин очень богат, но деньги он не держит на своих счетах, все его средства находятся на счетах друзей. Именно к этим людям и должны применяться адресные санкции".

Директор Института политических исследований Сергей Марков не сомневается, что санкции будут применены и назвал это «частью гибридной войны Запада против России. Цель санкций — победа над Россией, свержение законного президента, установление марионеточного режима, отметил Марков.