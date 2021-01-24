Вишневский: В 29 отделении Петербурга полицейскими до сих пор удерживаются 24 участника несогласованной акции протеста

В 29 отделении Петербурга силовики до сих пор удерживают 24 участника несогласованной акции протеста. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«В 29 отделе полиции на ночь было оставлено 24 человека из задержанных вчера. Проблема в том, что им вменяют такой подленький пункт — 6.1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, который мы чуть подзабыли. Этот пункт говорит о наказании за участие в несанкционированной акции, митинге, шествии, демонстрации или пикетировании, если это было связано с нарушением доступа и созданием препятствий для движения транспорта, пешеходов. Этот пункт в качестве наказания допускает административный арест до 15 суток», — сказал он.

В отличие от других статей Кодекса об административных правонарушений, отметил Б.Вишневский, по которым полагается только штрафы и полагается выпускать через 3 часа, есть формальное право держать двое суток в полиции до суда. А также применить форму «отложенного наказания».

«Именно поэтому граждан оставили там на этом основании. Это пункт в законе позволяет потом в течение года вычислить и наказать почти любого из участников акции протеста, если он реально выходил на проезжую часть или шел по тротуару, обвинив его в том, что он препятствовал движению транспорта или пешеходов. В любую минуту можно взять человека в полицию и составить протокол и тут же отправить в суд, где сразу можно арестовать на 15 суток. Я опасаюсь, что людей могут вычислить по записям видеокамер и в любой момент привлечь к ответственности вплоть до административного ареста», — отметил депутат.

По словам Б.Вишневского, к задержанным до сих пор не пускают адвокатов, а в отделении полиции на все телефонные звонки с просьбой предоставить информацию отвечают в грубой форме отказом.