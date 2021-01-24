Во Франции может быть объявлен новый, третий по счету, карантин

По сведениям издания Le Journal du Dimanche, решение на правительственном уровне будет принято «в самое ближайшее время», сейчас обсуждаются сроки введения новых ограничений. Объявление очередного карантина газета связывает со стремительным распространением во Франции т.н-х «британского» и «африканского» штаммов коронавируса. Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу новых ограничений ожидается в ближайшую среду. Режим нового карантина вступит в силу до конца будущей недели и «продлится не менее трех недель.