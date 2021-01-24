В московских отделах полиции до понедельника оставлены десятки задержанных на вчерашней несанкционированной акции в поддержку Навального. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказала член московской ОНК Марина Литвинович.

По ее словам, задержанные останутся в полиции до судов, которые пройдут в понедельник. Литвинович добавила, что задержанные рассказали ей о «подделанных, фальшивых и неправдоподобных» протоколах. Полицейские, по словам задержанных, составляют одинаковые протоколы, вменяя всем одни и те же действия — даже тем, кто случайно оказался в местах протестов. Литвинович также рассказала, что всех несовершеннолетних задержанных 23 января в Москве допросили следователи СК. По ее мнению, детей задерживали специально, чтобы сформировать дело о вовлечении их в несанкционированные протесты.