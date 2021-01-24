Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка Мира по биатлону в Антерсельве

Это первая медаль в сезоне у российских девушек. Речь, разумеется, о чисто женской медали, поскольку ранее сборная России побеждала в смешанной эстафете, но на этот раз девушки обошлись без помощи.

Евгения Павлова на первом этапе допустила почти половину промахов от общего числа всей команды, но при этом передала эстафету третьей в 17 секундах от итальянок. На втором этапе Татьяна Акимова не разбила только одну мишень и на третий отрезок наши девушки ушли вместе с немками. Светлана Миронова немного отпустила Дениз Херман, но оставила команду в деле. Все пришлось решать Ульяне Кайшевой и Франциске Пройс. При том, что Ульяна дважды промахнулась на стойке, она не только отыграла у Пройсс 7 секунд, но и добавила 11 своих, оформив, тем самым, третью победу россиян в сезоне.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров счел хорошей тенденцией тот факт, что команда, как он выразился, «идет в гору» перед чемпионатом мира и похвалил тренерский штаб за правильно выбранную стратегию.

Программу этапа Кубка Мира по биатлону в Антерсельве закрывает мужской масс-старт.