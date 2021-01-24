Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался, что его аккаунт в «Фейсбуке» на сутки заблокирован

Это произошло после его оскорбительного высказывания в адрес бывшего посла США в России.

О том, что глава российской госкорпорации целые сутки не может ничего писать в американской соцсети, Дмитрий Рогозин сообщил сам. Руководитель «Роскосмоса» написал об этом в мессенджере «Телеграм», который безуспешно пытались заблокировать российские власти. Аккаунт был создан 11 января, Рогозин подтвердил агентству ТАСС, что это его канал. Он опубликовал фото экрана, на котором сообщение о временной блокировке. Рогозин его подписал – «Вот и вся свобода слова на американский манер».

Причиной, возможно, стала реакция Рогозина на запись в Твиттере бывшего американского посла в России Майкла Макфола о вчерашних протестах. Дипломат сопроводил запись FreeNavalny и FreeNavalnya, очевидно имея в виду самого политика Алексея Навального и его супругу Юлию. Но, как передает издание Белл, Рогозин написал – цитата — «Фри Навальния!? Это что, новое название моей страны?» и оскорбительно отозвался о Макфоле.

В «Твиттере» Рогозина блокировать, по всей видимости, не стали, хотя перепалка была именно там. Позже Рогозин прокомментировал ее в Фейсбуке