Юриста ФБК Владлена Лося задержали на выходе из ОВД Бирюлево-Западное

Юриста ФБК (признанного Минюстом иноагентом) Владлена Лося задержали на выходе из ОВД Бирюлево-Западное. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, уже более 2,5 часов связи с ним нет.

«Лось отбывал административный арест по статье 19.3 в ОВД Бирюлево-Западное, в 14.00 он должен был выйти из-под административного ареста, однако его задержали сотрудники полиции прямо на территории ОВД, оттуда он не вышел», — рассказал он.

Как отметил В.Гимади, связи с Владленом Лосем до сих пор нет.

«Каких-либо претензий у государства к нему не было, никаких судебных решений не было. Кроме того, чтобы он выехал с территории страны до 25 января по постановлению МВД. Но это не депортация, он самостоятельно должен был выехать сегодня. Полиция его задержала и каких-либо претензий ему не предъявляла», — пояснил он.

Владлен Лось был задержан 21 января, а 22 января Симоновский суд Москвы арестовал на трое суток. Лося признали виновным в неповиновении требованиям сотрудника полиции.