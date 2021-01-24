Дмитрий Песков усомнился в массовости несанкционированной акции оппозиции в поддержку Навального

Между тем, по оценке проекта «Белый счетчик», несогласованная акция в поддержку Алексея Навального в Москве стала рекордной по числу протестующих из всех несогласованных митингов в городе с 2013 года. Как отметил координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров, на пике в три часа дня в акции принимали участие 15 тысяч человек, а всего за день на улицы столицы вышли более 20 тысяч участников.
2021-01-24T17:04:35+03:00
2021-01-24T17:05:34+03:00
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17:04, 24 января 2021
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