Суд в Петербурге арестовал на 6 суток Ирину Фатьянову, главу городского штаба Навального

Ее задержали накануне на несанкционированной акции в поддержку оппозиционного политика. Между тем, как отмечает интернет-издание «Фонтанка», еще до задержания Фатьяновой, петербургский штаб через соцсети призывал завершить акцию и разойтись. Кроме того, суд арестовал на семь суток муниципального депутата, пресс-секретаря Либертарианской партии Дениса Луговского по аналогичной статье.
2021-01-24T17:00:51+03:00
2021-01-24T17:00:51+03:00
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17:00, 24 января 2021
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