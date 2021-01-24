Суд в Петербурге арестовал на 6 суток Ирину Фатьянову, главу городского штаба Навального

Ее задержали накануне на несанкционированной акции в поддержку оппозиционного политика. Между тем, как отмечает интернет-издание «Фонтанка», еще до задержания Фатьяновой, петербургский штаб через соцсети призывал завершить акцию и разойтись. Кроме того, суд арестовал на семь суток муниципального депутата, пресс-секретаря Либертарианской партии Дениса Луговского по аналогичной статье.