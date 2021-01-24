Сборная РФ с Александром Большуновым была дисквалифицирована с мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Сборная России с Александром Большуновым была дисквалифицирована с мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам за неспортивное поведение. Большунов на финише гонки отмахнулся от финского лыжника Йони Мяки. Победу одержала сборная Норвегии. Несмотря на дисквалификацию сборная России заняла третье место в эстафете, благодаря дублирующей команде. Вторыми были финны.
2021-01-24T16:35:45+03:00
2021-01-24T16:35:45+03:00
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16:35, 24 января 2021
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