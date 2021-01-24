Суд арестовал на 10 суток главу штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько

Как передает ТАСС, он признан виновным в организации несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января. По данным региональных властей, в Свердловской области в акции участвовали 3 тыс. человек, 14 были задержаны.
2021-01-24T16:34:52+03:00
2021-01-24T16:34:52+03:00
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16:34, 24 января 2021
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Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…
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