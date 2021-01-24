Песков заявил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но участие в несогласованных акциях — это нарушение

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с уважением относится к всем точкам зрения, но участие в несогласованных акциях — это нарушение закона. Комментируя вчерашние несогласованные акции протеста в поддержку Навального, он сказал, что людей вышло мало по сравнению с теми, кто голосовал за поправки к Конституции. При этом пресс-секретарь президента назвал «косвенным вмешательством в дела России публикации посольства США с маршрутами протестных акций.

Акция в поддержку Алексея Навального в Москве стала рекордной по числу протестующих из всех несогласованных митингов в городе с 2013 года. Такую оценку привел координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров. По его оценке, на пике в три часа дня в акции принимали участие 15 тысяч человек, а всего за день на улицы столицы вышли более 20 тысяч участников.