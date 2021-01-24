Российская команда была дисквалифицирована по итогам эстафеты на этапе Кубка Мира по лыжным гонкам в Лахти за неспортивное поведение лидера – Александра Большунова.

К четвертому этапу гонки команда Норвегии обеспечила себе сорокасекундный гандикап. Симен Крюгер в гордом одиночестве солировал на финише. Остальным пришлось бороться за медали прочих достоинств. Наша первой команде на последней прямой соперничала с финнами. На заключительных метрах дистанции Большунов по параллельной лыжне начал объезжать Йони Мяки, но тот намеренно сместился и перекрыл ему траекторию. Тренер Юрий Бородавко считает, что тем самым он нарушил правила. Впрочем, Большунов тоже. Он не сдержался, отмахнулся палкой, а после финиша, как хоккеист применил силовой прием, въехав в соперника, не снижая скорости.

Наша первая команда была дисквалифицирована, но на итогах гонки это не сказалось, поскольку четвертое время показала вторая российская сборная, которая и переместилась на нижнюю ступень пьедестала.

Женская сборная России заняла в эстафетной гонке четвертое место, а победили, как и мужчин представительницы Норвегии.