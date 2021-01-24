В Кремле заявили, что в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального участвовало мало людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телеэфире почему-то сравнил количество протестующих и число людей, которые на выборах поддерживают Владимира Путина. Песков сказал, что вышло мало людей, много людей голосуют за Путина, передает «Интерфакс».

МВД отрапортовало, что в Москве на Пушкинскую площади накануне пришли 4 тысячи человек, хотя по свидетельству корреспондентов «Эха Москвы» площадь была полностью заполнена людьми и были люди на прилегающих улицах. Агентство «Рейтер» оценило количество протестующих в столице в 40 тысяч. И тысячи вышли на улицы в десятках городах России, несмотря на многочисленные предостережения властей о том, что протесты несогласованные и за участие в них грозит ответственность. По данным портала ОВД Инфо, в Москве были задержаны 1360 человек, по всей стране – почти 3,5 тысячи.

Дмитрий Песков ранее на два дня отменил ежедневный брифинг с журналистами, чтобы не отвечать на вопросы о дворце под Геленджиком, который по утверждению Алексея Навального построен за 100 миллиардов рублей для Владимиру Путина. Теперь Песков в телеэфире назвал это псевдоразоблачением и отметил, что никакого дворца у Путина нет.

Видео «Дворец для Путина» набрало на портале Youtube 79 миллионов просмотров.