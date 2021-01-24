Вирусолог: Говорить о повышенной смертности от нового штамма коронавируса пока рано

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что говорить о повышенной смертоносности британского штамма коронавируса пока рано.

Об это он сказал в интервью радиостанции «Эху Москвы».

«Я сторонник той точки зрения, что вирус должен ослабевать и уменьшать свою летальностью Но, что касается этого вируса (британского штамма), говорить о повышении летальности в его связи, я бы не стал. Хотя некоторое повышение есть. Что касается процента летальности, он незначительно изменился», — сказал он.

По словам вирусолога, на протяжении всего года можно было наблюдать снижение летальности, и это связано не только с изменением вируса, но также с улучшением приспособленности медицины к изучению заболевания.

«Хотя нет никаких лекарств, которые могут действовать непосредственно на вирус. Снижение летальности в течение года связано с тем, что вирус постепенно становится менее смертоносным», — отметил он.

А.Альтштейн уверен, что со временем опасность коронавируса и смертность от него будут снижаться.

«Что касается патогенности вируса, то она возросла не очень сильно, и скорее всего дальше будет снижаться», — отметил он.