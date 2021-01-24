Кремль присоединился к обвинениям МИД в адрес американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела страны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для фильма «Москва. Кремль. Путин». предложил Вашингтону «примерить» подобную ситуацию на себя в контексте недавних беспорядков в столице США.

Ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пообещала, что американских дипломатов вызовут в МИД. Претензии вызвала публикация, сделанная на сайте посольства США в Москве за день до несогласованных акций протеста. Она была адресована американским гражданам в России. Их попросили избегать мест проведения митингов, отмечая, что они скорее всего, не будут согласованы властями. При этом указывалось во сколько и где планируют собраться участники протестов в каждом городе и каким маршрутом они проследуют.