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15:32, 24 января 2021

Кремль присоединился к обвинениям МИД в адрес американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела страны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для фильма «Москва. Кремль. Путин». предложил Вашингтону «примерить» подобную ситуацию на себя в контексте недавних беспорядков в столице США.

Ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пообещала, что американских дипломатов вызовут в МИД. Претензии вызвала публикация, сделанная на сайте посольства США в Москве за день до несогласованных акций протеста. Она была адресована американским гражданам в России. Их попросили избегать мест проведения митингов, отмечая, что они скорее всего, не будут согласованы властями. При этом указывалось во сколько и где планируют собраться участники протестов в каждом городе и каким маршрутом они проследуют.



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